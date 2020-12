Israele: Paese verso nuove elezioni, Netanyahu accusa Gantz di non aver rispettato gli accordi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alle parole di Netanyahu ha risposto il leader della coalizione Blue e Bianco Gantz. “Nel discorso di Netanyahu c’erano più menzogne che parole”, ha dichiarato Gantz. “Netanyahu ci sta portando alle elezioni solo per evitare di entrare in tribunale. Qualsiasi altra affermazione è un trucco”, ha sottolineato il ministro della Difesa che in base agli accordi con il Likud il prossimo novembre 2021 avrebbe dovuto assumere l’incarico di primo ministro. “Siamo entrati nel governo per proteggere la democrazia. Qualsiasi discorso del genere dimostra solo quanto sia stata importante quella decisione", ha aggiunto Gantz in un messaggio sul suo profilo Twitter. (segue) (Res)