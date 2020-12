Libia: Copasir, a gennaio audizione Conte, Di Maio e Aise su vicenda pescatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ufficio di presidenza del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica ha deciso, in relazione ai fatti cosiddetti "Libia-pescatori", di svolgere, nell'immediatezza della ripresa dei lavori parlamentari a gennaio 2021, le audizioni del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, del ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, e del direttore dell'Aise, Gianni Caravelli. Lo ha comunicato il presidente del Comitato ed esponente della Lega, Raffaele Volpi. Per quel che riguarda il calendario dei lavori nella prima seduta del nuovo anno si valuterà una scaletta per il ciclo di audizioni sulla tematica dell'energia e una prima ricognizione sullo stato di sicurezza nazionale delle infrastrutture strategiche partendo da quelle portuali per le quali il Copasir è intenzionato ad audire il preposto ministro. (Rin)