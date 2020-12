© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo del M5s in Campidoglio, Giuliano Pacetti, replica al candidato a sindaco per Rinascimento, Vittorio Sgarbi, che oggi si è riferito a Raggi dicendo che "faceva la cameriera". Pacetti pubblica una foto di Sgarbi nudo un bagno e in un tweet scrive: "A noi ci piace ricordarti così". (Rer)