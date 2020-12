Nilde Iotti: Mattarella, grande senso istituzioni a difesa Costituzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’elezione di Nilde Iotti a presidente della Camera ha rappresentato una "svolta storica per il nostro Paese, una vera novità”. Questo uno dei passaggi dell’intervento del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso dell’evento “Grazie Nilde”, organizzato dalla Fondazione Gramsci. Il presidente, nel tracciare la figura di Nilde Iotti, ha rimarcato il “grande senso delle istituzioni e di rispetto delle istituzioni, da non piegare mai agli interessi di parte”. Inoltre, “il rispetto e la tutela della Costituzione, intesa come casa comune in cui ritrovarsi tutti”. Infine, il terzo elemento della figura di Nilde Iotti, “è il ruolo donna nella repubblica, nella società e nelle istituzioni”. (Rin)