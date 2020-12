Spagna: Senato approva in via definitiva con ampia maggioranza la legge di bilancio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Senato spagnolo ha approvato con un'ampia maggioranza in via definitiva la legge di bilancio 2021. La camera alta del Parlamento di Madrid ha respinto circa 3.500 emendamenti che erano stati presentati dai partiti di opposizione permettendo così al testo di non dover nuovamente tornare al Congresso dei deputati. Nello specifico la legge ha ottenuto 145 voti a favore con il sostegno decisivo dei partiti indipendentisti basco, Bildu, e catalano, Sinistra repubblicana di Catalogna; 118 contrari (Partito popolare, Vox, Ciudadanos); e due astensioni. La portavoce del governo e ministra delle Finanze, Maria Jesus Montero, ha ringraziato in una conferenza stampa tutti i partiti che hanno permesso all'esecutivo di approvare la finanziaria dopo tre anni, quando alla guida del Paese c'era il primo ministro Mariano Rajoy, all'epoca leader del Partito popolare. “Voglio sottolineare il lavoro di tutti i ministeri che hanno lavorato per realizzare le politiche che vogliamo promuovere per il prossimo anno", ha affermato Montero, aggiungendo che i conti includono la più alta spesa sociale della storia con 239 miliardi di euro. (segue) (Spm)