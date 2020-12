Usa: indagine dipartimento di Stato, violenze sessuali in un carcere in Florida

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un'indagine del dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha concluso dopo un'indagine che le condizioni dell'istituto penitenziario di Lowell, in Florida, permettevano al personale di abusare sessualmente delle detenute almeno dal 2006. Lo riporta il sito di approfondimento politico "The Hill". Il Dipartimento ha evidenziato diverse accuse di stupro, sodomia, percosse e soffocamento di donne detenute da parte del personale. Il dipartimento ha osservato che c'è "una ragionevole ragione di credere" che l'Istituto Correzionale di Lowell abbia violato l'Ottavo Emendamento, che proibisce punizioni crudeli e inusuali, con il trattamento dei detenuti da parte del suo personale. L'indagine menzione "uno schema una pratica di abuso sessuale da parte del personale dei detenuti di Lowell almeno dal 2006", ma non è riuscito a correggere i "problemi sistemici che hanno permesso" l'abuso.(Nys)