Messico: Covid, governo conferma arrivo domani primo lotto vaccino Pfizer (3)

- Sempre nella giornata di oggi il ministero della Salute del Messico ha fatto sapere che ha iniziato la ricerca di possibili manifestazioni della nuova variante del coronavirus registrata per la prima volta nel sud dell'Inghilterra. Lo ha detto il direttore generale di Epidemiologia del ministero, José Luis Alomia Zagarra, riportando l'invito alla vigilanza segnalato dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms). "È un lavoro che ha già iniziato a compiere il nostro Istituito per la diagnosi epidemiologica, essendo già a conoscenza della sequenza genetica e di quali sono le mutazioni specifiche", ha detto il funzionario ricordando che al momento non esistono prove di una maggiore pericolosità della variante nota come "N501Y". Al momento il paese nordamericano - il cui governo non ha mai sposato misure di restrizione alla mobilità - continua ad accogliere voli dal Regno Unito. (segue) (Abu)