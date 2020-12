Coronavirus: Usa, secondo i Cdc la variante potrebbe essere già arrivata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie degli Stati Uniti (Cdc) hanno sollevato per la prima volta oggi la possibilità che un ceppo di coronavirus appena identificato dal Regno Unito sia già presente negli Stati Uniti. Lo riporta il sito di approfondimento politico "The Hill" L'agenzia ha detto che sono necessarie ulteriori ricerche per determinare se il ceppo è più facile da trasmettere rispetto ad altre versioni del virus, come hanno suggerito gli scienziati in Gran Bretagna. "In questo momento, non ci sono prove che questa variante causi malattie più gravi o un aumento del rischio di morte", hanno dichiarato i Cdc in un briefing scientifico sul ceppo del Regno Unito - noto come VUI 202012/01. Non ci sono inoltre prove che suggeriscono che il ceppo potrebbe ridurre l'efficacia dei vaccini Moderna e Pfizer ora autorizzati per l'uso negli Stati Uniti- La maggior parte delle persone che sono state nel Regno Unito negli ultimi 14 giorni sono già escluse dai Cdc dall'ingresso negli Stati Uniti; ci sono eccezioni per i cittadini statunitensi e i titolari di carta verde, tra gli altri. (Nys)