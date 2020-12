Francia-Regno Unito: Parigi riapre i collegamenti da domani con test Covid negativo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto chiarito dall'ufficio del primo ministro francese, i cittadini francesi e dell'Unione europea potranno nuovamente entrare in Francia dal Regno Unito dalla mezzanotte di oggi, a condizione che abbiano effettuato un tampone al Covid-19 con esito negativo nelle ultime 72 ore. Anche i cittadini britannici o di Paesi terzi che hanno la residenza in Francia o nell'Unione europea possono entrare nel Paese o transitarvi dal Regno Unito purché abbiano con sé test con esito negativo. Il governo ha elencato diverse categorie di persone a cui saranno applicabili le regole che includono coloro che transitano per meno di 24 ore nelle zone internazionali, diplomatici e le loro famiglie, operatori sanitari, personale delle compagnie aeree e operatori di autobus o treni. Le nuove regole saranno in vigore provvisoriamente fino al prossimo 6 gennaio a meno che vengano ridefinite in seguito a colloqui bilaterali o in sede europea. (Frp)