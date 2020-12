Roma 2021: De Santis (M5s), Calenda ormai passa da propaganda a falsificazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Anche oggi Carlo Calenda passa il tempo ad accusare Virginia Raggi, questa volta di non aver fatto nulla durante il Covid. Ormai dalla propaganda passa direttamente alla falsificazione". Lo scrive in un post su Facebook l'assessore al Personale ed esponente del M5s di Roma, Antonio De Santis. "Neanche è ufficialmente iniziata la campagna elettorale e si ritrova a corto di alleati e sostegno politico, ma soprattutto di argomentazioni - aggiunge -. Finge infatti di dimenticare i chilometri di strade rifatte durante le settimane dell’emergenza, gli autobus nuovi messi in strada, i cantieri avviati, la consegna di buoni spesa e beni di prima necessità alle famiglie più bisognose, l’attivazione del numero telefonico con diversi servizi a sostegno degli anziani. Durante questi mesi a Roma si è formata una vera e propria catena solidale grazie al lavoro di squadra tra istituzioni, cittadini e associazioni. Una grande comunità civica si è messa in moto e ha consentito di garantire a Roma una delle risposte più efficaci all’emergenza. Ma forse Calenda - conclude - non se ne è mai accorto, troppo impegnato nei giochi elitari di palazzo, impegnato a elemosinare l’alleanza del Pd o il sostegno di qualcuno che gli eviti di restare impaludato nelle solite percentuali infinitesimali". (Rer)