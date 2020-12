Frosinone: Comune, ok in consiglio a Pef 2020, aumenta differenziata e cala Tari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consiglio comunale di Frosinone ha approvato il Piano economico finanziario (Pef) relativo all'anno 2020. Lo riferisce in una nota il Comune di Frosinone. Il provvedimento fa seguito alla delibera dello scorso luglio, nella quale l'assise civica bloccava gli aumenti tariffari a carico di diverse imposte, tra cui la Tari. Le tariffe per i rifiuti, da applicare sull'anno in corso, infatti, sono rimaste invariate rispetto al 2019. Il Pef 2020 è stato calcolato in funzione dei costi di esercizio del Comune di Frosinone e quelli forniti dal gestore trattamento e smaltimento, Saf Società ambiente Frosinone. Il Comune di Frosinone ha provveduto alla predisposizione del Pef sulla base degli elementi conoscitivi a disposizione ovvero sulla base delle fatture relative al servizio svolto nell'anno 2018, in un'ottica di tutela degli utenti. Il piano dei costi finanziati dal tributo comunale sui rifiuti per l'anno 2020, predisposto secondo i criteri previsti dal nuovo metodo tariffario, assicurerà in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. Il conguaglio, pari a 662.632 euro tra i costi risultanti dal Pef per il 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 verrà ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021. Nel capoluogo, con il superamento del 70 per cento della raccolta differenziata è aumentato il risparmio per i cittadini: la Tari, nel 2019, ha registrato la diminuzione più sensibile di tutta la Regione Lazio, segnando un costo, inferiore del 13,7 per cento. La tariffa media, infatti, è scesa da 369 euro a 319 euro. (Com)