Sanità: Asl Roma 5, a Tivoli riorganizzati servizi, più posti letto per pazienti anche no Covid

- Al fine di far fronte alle esigenze sanitarie dovute all'attuale situazione emergenziale la Asl Roma 5 ha predisposto un piano di riorganizzazione dei servizi del presidio di Tivoli garantendo percorsi per pazienti Covid e no Covid. Lo comunica in una nota l'Asl Roma 5. L'ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli mette a disposizione un reparto di rianimazione no Covid con 6 posti letto e un reparto di terapia intensiva Covid con 5 posti letto dedicati, presenti nella piattaforma dell'Ares 118. I due reparti possono contare ora anche del supporto operativo di nuovi 8 infermieri e di nuove tecnologie tra cui: 3 videolaringoscopi, 2 ecografi, 7 monitor da trasporto, 4 ventilatori meccanici (a cui se ne aggiungono altri 5 da precedente gara). L'Azienda ringrazia tutti gli operatori che in questi mesi stanno dimostrando un grande senso di responsabilità e spirito di abnegazione ineguagliabile. Restano attivi per i pazienti no Covid i seguenti reparti: oncologia, chirurgia, Utic, rianimazione, ortopedia, emodinamica, ginecologia e ostetricia, medicina interna, nefrologia e Simt. Restano inoltre attivi le prestazioni i servizi ambulatoriali urgenti e differibili. (Com)