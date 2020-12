Israele: Paese verso nuove elezioni, Netanyahu accusa Gantz di non aver rispettato gli accordi (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intanto oggi i ministri del governo hanno proposto un pacchetto di misure finanziarie “ad interim” per coprire i costi della prossima stagione di campagna elettorale. Mentre i membri della Knesset si riunivano per la – potenzialmente ultima – sessione plenaria della legislatura, il governo ha tenuto un incontro virtuale durante il quale è stato approvato il nuovo pacchetto di provvedimenti finanziari. L’adozione delle misure non impedirà lo scioglimento della Knesset, dato che per bloccarlo il parlamento dovrebbe approvare un bilancio completo per il 2020 entro la mezzanotte di oggi. Piuttosto, riferisce il quotidiano israeliano “Times of Israel”, scopo del pacchetto è fornire al governo di transizione maggiore flessibilità finanziaria nei tre mesi precedenti la probabile data delle prossime elezioni, previste per il 23 marzo 2021. (Res)