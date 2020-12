Scuola: domani mattina l'accredito del pagamento speciale, ecco chi riguarda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mercoledì 23 dicembre 2020 è la data di esigibilità per l'accreditamento dei pagamenti relativi all'emissione speciale del 14 dicembre 2020 per il personale supplente breve e saltuario. E' quanto riferisce Noipa in una nota sul portale online. L'emissione ha interessato i contratti che alla data del 14 dicembre 2020 siano stati autorizzati dalle segreterie scolastiche e per i quali, contestualmente, il sistema della ragioneria generale dello Stato abbia verificato la disponibilità di fondi sui relativi capitoli di spesa, precisa la nota. "Si ricorda che gli istituti di credito, come previsto dalla normativa SEPA, possono effettuare gli accreditamenti sui singoli conti correnti dalle 00.00 fino alle 24.00 del medesimo giorno" conclude.​(Rin)