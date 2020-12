Usa: Twitter farà azzerare il conteggio dei follower dell'account della Casa Bianca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Joe Biden dovrà ricostruire da zero l'account Twitter ufficiale della Casa Bianca, una volta prestato giuramento dopo che la società ha detto al suo team di transizione che non erediterà i follower dall'amministrazione Trump. La mossa di Twitter ha irritato alcuni membri della squadra di Biden. Nel 2016, infatti, l'amministrazione Trump ha assorbito tutti i follower di Twitter del presidente Obama. Nel 2020, Twitter costringerà il team di Biden a ricominciare daccapo. In un messaggio successivo, il direttore della comunicazione digitale di Biden ha twittato che lo staff di transizione ha osteggiato l'idea di far azzerare il conteggio dei follower, ma "ci è stato detto che questo era inequivocabile". (Nys)