Nicaragua: segreteria generale Osa, profonda preoccupazione per legge contro "ingerenza esterna" (5)

- La legislazione recente, secondo Borrell, come l'adozione della Legge sulla registrazione degli agenti stranieri e la legge speciale sulla criminalità informatica, nonché il processo in corso di riforma costituzionale per introdurre condanne all'ergastolo per "crimini d'odio" definiti in modo impreciso, inaspriscono le restrizioni sui diritti civili e politici e libertà fondamentali. Inoltre, la "legge per i diritti del popolo all'indipendenza, alla sovranità e all'autodeterminazione per la pace" che mira a prevenire le candidature dell'opposizione è ancora un altro passo nell'intimidazione del popolo nicaraguense, allontanando ulteriormente la contea dallo stato di diritto. L'Ue si aspetta che le autorità nicaraguensi allineino la propria legislazione, garantiscano l'attuazione degli obblighi internazionali in materia di diritti umani e promuovano il ruolo della società civile in modo che le organizzazioni non governative e i movimenti di opposizione possano operare liberamente. I cittadini nicaraguensi dovrebbero essere in grado di esercitare efficacemente le loro libertà di espressione e associazione. (segue) (Nys)