Roma 2021: Calabrese (M5s) a Sgarbi, noi serviamo cittadini, tu non servi a nulla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vittorio Sgarbi siamo tutti camerieri. C'è chi serve i cittadini, come abbiamo dimostrato noi in questi anni. E chi, come te, da oltre un ventennio al soldo di altri interessi, non serve a nulla". Lo scrive in un post su Facebook l'assessore ai Trasporti di Roma ed esponente del M5s, Pietro Calabrese, replicando a quanto affermato oggi dal candidato a sindaco per Rinascimento, Vittorio Sgarbi, sulla sindaca Virginia Raggi. (Rer)