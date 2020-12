Roma 2021: Ferrara (M5s), Calenda è come bambini dispettosi, troppe bugie su Raggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un colpo a un occhio e Calenda sono la stessa cosa. Carletto è come i bambini, quelli dispettosi, attacca Virginia Raggi un giorno sì e l'altro pure". Lo scrive in un post su Facebook il consigliere del M5s in Campidoglio, Paolo Ferrara, replicando al candidato sindaco di Roma per Azione Carlo Calenda. "Adesso, invece di essere più buono a natale, si è inventato che Raggi non ha fatto nulla durante il Covid quando la città di Roma è un esempio sul tema della pandemia - aggiunge Ferrara -. Con lui serve essere ironici: a Carle' fai il bravo che il carbone dalla Befana ce l’hai già assicurato. Troppe bugie". (Rer)