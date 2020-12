Italia-Argentina: ambasciatore Manzo incontra governatore di Mendoza Suarez, focus su export e lingua italiana 

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le opportunità per export e investimenti italiani, il sostegno alla comunità italiana residente e la diffusione della lingua italiana sono stati al centro dell'incontro avuto oggi dall'ambasciatore italiano Giuseppe Manzo con il governatore della Provincia di Mendoza, la quarta più ricca dell'Argentina, Rodolfo Suarez. "Mendoza sta puntando su sostenibilità, energie rinnovabili e innovazione nella viti-vinicoltura, settori in cui le imprese italiane sono leader e pronte a cogliere nuove opportunità commerciali e industriali in questa dinamica regione del paese" ha detto Manzo al termine del colloquio al palazzo di Governo. L'incontro rientra nel programma "Italia en 24" realizzato dall'ambasciata italiana in Argentina per favorire contatti tra operatori e istituzioni italiane direttamente con le 24 province argentine. (segue) (Abu)