Cooperazione: Del Re a colloquio con Mizutori (Undrr), "impegno italiano in riduzione rischio catastrofi"

- La vice ministra agli Affari esteri e alla Cooperazione internazionale, Emanuela Del Re, ha avuto un colloquio virtuale con Mami Mizutori, capo dell'ufficio delle Nazioni Unite per la riduzione del rischio da disastri (Undrr). Secondo quanto riferito in una nota dalla Farnesina, l'incontro ha rappresentato l'occasione per ribadire l'impegno della cooperazione italiana nel settore della riduzione del rischio da disastri e approfondire possibili ambiti di collaborazione. La vice ministra ha espresso soddisfazione per la collaborazione in corso con Undrrr e ha evidenziato preoccupazione per gli effetti dei cambiamenti climatici in Africa sul piano umanitario, in particolare sulla sicurezza alimentare e sugli spostamenti forzati delle popolazioni. L'Italia, ha proseguito Del Re, attribuisce grande importanza al suo partenariato con il continente africano, basato sulla collaborazione, l'apprendimento reciproco e attività di "capacity building". La vice ministra, si legge ancora nella nota, ha quindi menzionato gli scambi di esperienze, nella prevenzione e nella riduzione dei rischi, tra centri di ricerca e mondo accademico in un'ottica di cooperazione nord-sud e sud-sud. "La preparazione è centrale nella strategia umanitaria italiana, che include un approccio sostenibile, olistico e informato al rischio di catastrofi. Dietro il nostro 'partenariato con l'Africa' ​​c'è l'idea di rafforzare la capacità del continente africano di valutare, prepararsi e agire tempestivamente quando si verifica un disastro in modo coordinato a diversi livelli", ha affermato Del Re, sottolineando l'importanza dell'identificazione di profili di rischio. Anche a tal fine, la vice ministra ha confermato a Mizutori che l'Italia continuerà a sostenere l'Undrrr nel suo impegno in Africa nel 2021. (Res)