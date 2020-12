Albania-Usa: firmato a Tirana accordo bilaterale su estradizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Albania ha firmato oggi un accordo bilaterale con gli Stati Uniti in materia di estradizione. L’accordo è stato siglato a Tirana al Palazzo delle Brigate (sede della presidenza albanese) dall’ambasciatrice Usa, Yuri Kim, e dal ministro della Giustizia albanese, Etilda Gjonaj. Alla cerimonia hanno preso parte anche il Procuratore generale albanese, Olsian Cela, e il direttore della procura speciale anti-corruzione, Arben Kraja. Gjonaj ha descritto l’accoro come uno storico evento e un chiaro segnale contro i trasgressori dello stato di dritto. “Si tratta di un evento storico che segna un nuovo passo nella cooperazione nel settore giudiziario. Ci siamo riuniti per firmare l'accordo di estradizione tra i due paesi a cento anni dal primo accordo. Il nuovo accordo sostituisce il trattato bilaterale di estradizione firmato da Faik Konica. Questo accordo è il risultato di un lungo lavoro e di una collaborazione molto stretta. Con il nuovo accordo si realizza l'aggiornamento e la categorizzazione dei reati base su cui si richiede l'estradizione”, ha dichiarato Gjonaj. “L'accordo funge da segnale chiaro e deciso a tutti i trasgressori della legge che nessuno troverà alcun rifugio per eludere l’azione penale negli Stati Uniti o in Albania. L'atto che formalizziamo oggi attraverso questa firma, è un di chiaro segno della ferma volontà del governo albanese, in termini di rafforzamento dello stato di diritto e della sicurezza ma la prova del sostegno incrollabile del nostro amico e alleato, gli Stati Uniti d'America, nella realizzazione di questo obiettivo comune”, ha concluso il ministro.(Alt)