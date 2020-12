Covid: Fico, momento più difficile nostra storia, reagire con condivisione ed unità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Siamo in una delle fasi più difficile della storia della nostra Repubblica”. Lo ha affermato il presidente della Camera, Roberto Fico, nel suo intervento in occasione dell’evento “Grazie Nilde”, organizzato dalla Fondazione Gramsci. Per il presidente “possiamo superare questo momento con condivisione ed unità di intenti. Dobbiamo agire come comunità ed il parlamento deve prendere decisioni tempestive e lungimiranti nell’interesse dei cittadini”, ha aggiunto.(Rin)