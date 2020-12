Spagna: Senato approva in via definitiva con ampia maggioranza la legge di bilancio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La voce più rilevante della manovra finanziaria spagnola per il 2021 è rappresentata dai 163,2 miliardi di euro destinati alle pensioni, una somma che rappresenta il 3,2 per cento in più rispetto al bilancio stanziato nel 2018. Tra le misure più importanti figurano l'aumento dello stipendio dei dipendenti pubblici e delle pensioni dello 0,9 per cento, l'estensione del congedo di paternità a 16 settimane, l'aumento dei finanziamenti per le borse di studio e la riforma per facilitare l'accesso al reddito minimo di base. (Spm)