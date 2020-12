Yemen: Quartapelle (Pd), bene stop vendita bombe utilizzate nel conflitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La deputata Lia Quartapelle (Pd) ha accolto con favore l'approvazione, da parte della commissione Esteri della Camera dei deputati, della proroga dello stop alle esportazioni di bombe e missili verso i principali Paesi coinvolti nel conflitto yemenita. "Per iniziativa (della deputata del Movimento 5 Stelle) Yana Ehm e mia, abbiamo prolungato lo stop alla vendita di bombe a Arabia Saudita ed Eau (Emirati Arabi Uniti) coinvolti nella guerra in Yemen e impegnato il governo a revocare le licenze", scrive su Twitter la capogruppo del Pd per la commissione Esteri. "L’Italia può e deve fare una politica estera che rispetta i diritti umani", ha proseguito. (Res)