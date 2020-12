Urbanistica: Iorio (M5s), annullamento convenzione su Monte Stallonara frutto lavoro di anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi l’Assemblea capitolina ha approvato all’unanimità la declaratoria di annullamento della convenzione di concessione del diritto di superficie stipulata nel 2008 a favore della società Sviluppo edilizio immobiliare srl, nel piano di zona Monte Stallonara. "Questa importante delibera, frutto del lavoro svolto in questi anni dall’Amministrazione comunale in sinergia con gli altri livelli istituzionali, dà piena attuazione agli indirizzi politici rivendicando ancora una volta la necessità di far rispettare i vincoli e gli obblighi convenzionali nei piani di zona - scrive in un post su Facebook la consigliera del M5s in Campidoglio, Donatella Iorio -. Mi è sembrato doveroso presentare nel corso della discussione un ordine del giorno a mia prima firma - aggiunge -, votato all’unanimità dall’Assemblea capitolina, per impegnare la sindaca e la giunta ad adottare con urgenza ogni atto idoneo alla completa attuazione di tutte le delibere di annullamento, decadenza e revoca finora approvate dall’Assemblea capitolina, nonché a procedere all’individuazione di un iter procedurale certo e un quadro di ripartizione delle competenze chiaro, coinvolgendo anche gli altri livelli istituzionali e a proseguire con le attività di verifica della regolarità amministrativa delle società e delle cooperative operanti nei piani di zona e dei patti convenzionali da loro sottoscritti, affinché venga rispettato e tutelato il principio di legalità, a garanzia del diritto all’abitare dei cittadini e delle finalità sociali legate a questo tipo di interventi di edilizia convenzionata". (Rer)