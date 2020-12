Libia: per motivi personali Mladenov non assumerà il ruolo di inviato speciale Onu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il diplomatico bulgaro Nickolaj Mladenov, attuale coordinatore speciale per processo di pace in Medio Oriente, non sarà in grado di assumere l’incarico come rappresentante in Libia del segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, per “motivi personali e familiari”. Lo ha ha dichiarato il portavoce delle Nazioni Unite, Stephane Dujarric in una conferenza stampa."Lunedì, Nickolaj Mladenov ha informato il Segretario generale che quando il suo mandato come coordinatore speciale per il processo di pace in Medio Oriente terminerà il 31 dicembre si dimetterà dalle Nazioni Unite e non sarà in grado di assumere la posizione di inviato speciale per la Libia, per la quale come sapete è stato preso in considerazione", ha dichiarato Dujarric. Il portavoce ha aggiunto che la decisione di Mladenov è stata presa per motivi personali e familiari, e la lettera di dimissioni "non faceva parte del piano".Lo scorso 16 dicembre il Consiglio di sicurezza dell'Onu non aveva sollevato obiezioni alla proposta del segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, di nominare l’ex ministro degli Esteri bulgaro Nickolaj Mladenov come inviato speciale in Libia. Il diplomatico bulgaro avrebbe dovuto sostituire Ghassan Salamé, dimessosi a marzo per motivi di salute. (Res)