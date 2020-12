Francia: scuola di Paty sporge denuncia per minacce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La direttrice della scuola dove insegnava Samuel Paty, il professore sgozzato per aver mostrato le caricatura di Maometto in classe, ha sporto denuncia per aver ricevuto delle minacce. Lo riferiscono i media francesi. L'istituto a Conflans-Saint-Honorine, fuori Parigi, ha ricevuto un messaggio vocale che accusava la scuola di non aver fatto abbastanza per proteggere l'insegnante. Secondo una fonte il messaggio era "un mix di insulti e minacce". La procura di Versailles ha fatto sapere che la denuncia é stata fatta "per oltraggio e minaccia di crimine o delitto contro persona incaricata di missione di servizio pubblico".(Frp)