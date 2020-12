Tlc: comitato Banda ultra larga delibera connessione veloce per l'isola di Santo Stefano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'isola di Santo Stefano (Comune di Ventotene) sarà raggiunta dalla fibra ottica. Lo ha stabilito il comitato Banda ultra larga (Cobul), che ha accolto la proposta in tal senso avanzata dalla ministra per l'Innovazione tecnologica e la digitalizzazione Paola Pisano, presidente del Cobul. Il comitato - riferisce una nota - si è riunito oggi e ha deliberato di inserire nel piano per portare la banda ultra larga nelle 'aree bianche' (ossia quelle zone del Paese dove gli operatori privati non avrebbero convenienza ad investire) anche l'isola di Santo Stefano, insieme ad altre isole attualmente prive di connessione veloce. Nei giorni scorsi il ministro per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo, Dario Franceschini, ha annunciato il progetto di recupero del carcere borbonico sull'isola per realizzare un centro culturale di dialogo e confronto. Il Cobul è il comitato interministeriale che coordina la strategia italiana per la banda ultra larga, finalizzata a dotare il Paese di connettività a elevate prestazioni. Oltre alla presidenza del Consiglio che è rappresentata dalla ministra Pisano, fanno parte del comitato il ministro dello Sviluppo economico, il ministro per la Pubblica amministrazione, il ministro per gli Affari regionali e le autonomie, il ministro per il Sud e la coesione territoriale, il ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali e, in rappresentanza delle Regioni, il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. (segue) (Com)