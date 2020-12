Russia-Francia: Putin a colloquio con Macron su situazione in Nagorno-Karabakh e Donbass

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo Vladimir Putin ha intrattenuto una conversazione telefonica con l'omologo francese, Emmanuel Macron. Secondo quanto riferito dal Cremlino, al centro del colloquio l'accordo per la cessazione del conflitto in Nagorno-Karabakh. "La situazione legata al Nagorno-Karabakh è stata discussa a fondo. Il presidente russo ha sottolineato che la situazione nella regione si sta stabilizzando e gli accordi registrati nella dichiarazione dei presidenti di Russia, Azerbaigian e del primo ministro dell'Armenia il 9 novembre, sono generalmente costantemente attuati", riferisce il Cremlino aggiungendo che sia Putin che Macron hanno sottolineato il lavoro svolto con successo dalle Forze di pace russe in Nagorno-Karabakh. Putin e Macron hanno ribadito la loro disponibilità a continuare il coordinamento sulla soluzione del Nagorno-Karabakh, anche nel quadro del Gruppo Osce di Minsk, chiarisce il Cremlino. (segue) (Rum)