Russia-Francia: Putin a colloquio con Macron su situazione in Nagorno-Karabakh e Donbass (2)

- In merito alla situazione nel Donbass, le due parti hanno concordato di continuare a lavorare per una soluzione alla questione nell'ambito del formato Normandia (Russia, Ucraina, Francia e Germania). "La parte russa ha nuovamente sottolineato la necessità per l'Ucraina di adempiere ai propri obblighi sugli aspetti politici dell'accordo, compresa la registrazione legale dello status speciale del Donbas e il consolidamento della formula di Steinmeier nella legislazione nazionale", ha chiarito la presidenza russa. "Durante lo scambio di opinioni sulla risoluzione del conflitto interno ucraino, è stato espresso interesse a intensificare gli sforzi per attuare le disposizioni chiave degli accordi di Minsk del 2015, nonché le decisioni adottate al vertice in Normandia il 9 dicembre 2019, a Parigi", si aggiunge nella dichirazione. (Rum)