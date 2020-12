Latina: 2 famiglie rom arrestate in operazione contro clan percepivano reddito cittadinanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Evadono dai domiciliari per presentare le domande finalizzate all’ottenimento del reddito di cittadinanza. Sono due donne appartenenti alla famiglia rom di Latina, coinvolte nell’operazione 'Alba Pontina' con cui i carabinieri di Latina e la procura antimafia di Roma hanno inferto duri colpi al clan malavitoso operante sul litorale pontino. In particolare l’indagine svolta dal nucleo carabinieri dell’ispettorato del Lavoro di Latina ha permesso di accertare che le richieste avanzate sono state accolte nonostante i familiari fossero in galera o agli arresti domiciliari(Rer)