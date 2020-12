Usa-Iraq: colloquio fra Pompeo e Barzani, focus su sicurezza regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato degli Usa, Mike Pompeo, ha avuto oggi una conversazione con il primo ministro della regione autonoma del Kurdistan iracheno, Masrour Barzani. Lo riferisce una nota del dipartimento di Stato Usa. Nel corso della telefonata, Pompeo ha espresso il proprio apprezzamento per gli sforzi compiuti dal governo dell’Iraq e il governo regionale del Kurdistan per raggiungere un accordo sul bilancio, e ha incoraggiato tutte le parti a mantenere il loro impegno per un esito “equo”. “Il segretario di Stato e il primo ministro Barzani hanno discusso delle sfide per la sicurezza regionale, della de-escalation al confine, e della necessità di una cooperazione stretta e continua fra la coalizione (internazionale), gli Stati Uniti, il governo dell’Iraq e il governo regionale del Kurdistan”, conclude la nota. (Nys)