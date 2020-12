Roma: Bordoni (Lega), governo abbandona Raggi e idea di poteri e finanziamenti per Capitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La bocciatura in Parlamento di oggi non è solo uno smacco per la Capitale d'Italia ma la dimostrazione che il sindaco, nella persona di Virginia Raggi, non ha saputo adeguatamente rappresentare gli interessi della città davanti agli esponenti del suo Movimento e che siedono al Governo". Così in una nota il consigliere capitolino Davide Bordoni della Lega. "L'esecutivo abbandona la Raggi e l'idea di poteri e finanziamenti speciali per Roma, una promessa tradita e che manifesta una scarsa attenzione della politica nazionale. Sebbene in Manovra quest'anno sono stati sospesi i finanziamenti per le Grandi Opere, Roma perde comunque il prolungamento all'area Nord della Metro C anche per colpa di chi non ha saputo valorizzarne l'importanza nella cornice della Capitale e non ha avuto la capacità di inserire le istanze del tessuto produttivo e dell'associazionismo all'interno di un percorso per scrivere il futuro di Roma Capitale con le altre forze politiche". (Com)