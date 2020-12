© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.REGIONEL'assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera, e il Covid manager, Giacomo Lucchini, presentano il “V-Day”. L'evento sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook di Lombardia Notizie Online.Palazzo Lombardia, Sala Biagi, 1° piano, ingresso N4, Piazza Città di Lombardia,1 (ore 10.30)L'assessore all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi di Regione Lombardia, Fabio Rolfi, interviene alla presentazione del progetto di valorizzazione del Distretto EnoAgroalimentare pavese “L'Oltrepò Pavese di domani nasce oggi”. Un progetto portato avanti da Regione Lombardia, Unioncamere Lombardia e Camera di commercio Pavia in collaborazione con Consorzio Tutela Vini Oltrepò Pavese, Distretto del vino di qualità dell'Oltrepò Pavese e Consorzio Club Buttafuoco Storico. Nell'occasione sarà presentato il piano per la valorizzazione economica ed enoturistica e di marketing territoriale del comparto enoagroalimentare pavese. Intervengono con l'assessore Rolfi, tra gli altri, Giovanni Merlino, commissario straordinario della Camera di commercio di Pavia; Gilda Fugazza, presidente Consorzio Tutela Vini Oltrepò Pavese; Fabiano Giorgi, presidente Distretto del vino di qualità dell'Oltrepò Pavese e Marco Maggi, presidente Consorzio Club Buttafuoco Storico.Diretta streaming (ore 11.00)VARIEL'Arcivescovo di Milano, Monsignor Mario Delpini, è al Refettorio ambrosiano, la mensa solidale della Caritas Ambrosiana dove saluterà gli ospiti al termine della cena e proporrà loro un momento di preghiera.Rerfettorio Ambrosiano, piazza Greco, 11 (ore 19.00) (Rem)