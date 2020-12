Covid: Iss, due italiani su tre pronti a vaccinarsi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 67 per cento degli italiani, ovvero due su tre fra i 18 ed i 69 anni, sarebbe disposto a vaccinarsi: la metà senza esitazione, l’altra con molta probabilità. E' quanto emerge da un'indagine realizzata nell’ambito delle sorveglianze "Passi e passi d’argento", coordinate dall’Iss, nei mesi tra agosto e novembre su un campione di 2.700 intervistati, attraverso il modulo Covid. Secondo lo studio le persone più istruite sono maggiormente disposte a vaccinarsi: 71 per cento fra le persone con diploma di scuola superiore o laurea e 56 per cento fra chi ha conseguito al più la licenzia media. Qualche differenza si osserva per risorse finanziarie (69 per cento fra chi non ha difficoltà economiche, il 63 per cento di chi ne ha) e per genere (gli uomini sono più propensi delle donne a vaccinarsi, 74 per cento contro 60 per cento). L’età non disegna un vero gradiente ma mostra che i più giovani, 18-34enni, sarebbero ben disposti a vaccinarsi più di altri (76 per cento) rispetto ai 50-69enni (67 per cento) e ai 35-49enni (59 per cento). (segue) (Rin)