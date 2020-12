© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vittorio Sgarbi io nella mia vita ho lavorato. E tra le tante cose ho fatto anche la cameriera. Che è un lavoro più che dignitoso. Dovresti avere rispetto per chi si guadagna da vivere ogni giorno con fatica e onestà, soprattutto in questo momento. Vergogna". Lo scrive in un tweet la sindaca di Roma, Virginia Raggi, replicando a quanto sostenuto oggi dal candidato a sindaco per Rinascimento, Vittorio Sgarbi.(Rer)