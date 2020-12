Trasporti: Azione ad Astorre, bocciatura emendamento fondi Metro C innegabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La bocciatura degli emendamenti per il finanziamento per completare la linea C della metropolitana di Roma c'è ed è innegabile". Così Azione Roma risponde a Bruno Astorre, segretario del Pd del Lazio, a proposito del completamento della linea della Metro C. "Non ci sono al momento risorse destinate al prolungamento della linea C fino a Grottarossa, tantomeno fino a Farnesina, Clodio o Venezia - prosegue la nota -. Come ben sa Astorre, le leggi sulla contabilità degli enti locali vietano di approvare progetti definitivi in assenza dei finanziamenti per la realizzazione delle opere stesse. Senza i finanziamenti nazionali, sulla linea C, non si può presentare alcun progetto che vada oltre un preliminare, figuriamoci un progetto esecutivo". (Com)