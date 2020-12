Francia-Regno Unito: Parigi riapre i collegamenti da domani con test Covid negativo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Francia riapre i collegamenti col alcune condizioni con il Regno Unito da domani mattina. Lo annuncia su Twitter il ministro dei Trasporti francese, Jean-Baptiste Djebbari. "Gli aerei, le navi e i treni Eurostar riprenderanno il loro servizio da domani mattina. I connazionali francesi in Inghilterra, i residenti britannici in Francia e coloro che hanno un motivo legittimo dovranno essere muniti di test negativo", chiarisce Djebbar che ha anche ringraziato l'omologo britannico, Hon Grant Shapps, per "il fantastico lavoro fatto nelle ultime 48 ore".(Frp)