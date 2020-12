© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I militari italiani provvederanno a distribuire il vaccino Pfizer in Italia. Una buona notizia per l’Italia. Penso si debba ringraziare il ministro Guerini e ovviamente, l'Esercito per il lavoro prezioso che faranno". Lo scrive su Twitter il deputato del Partito democratico Enrico Borghi. (Com)