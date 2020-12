Roma: tentano l’assalto all’Oly Hotel, malviventi messi in fuga da "Miss Universo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tentativo di rapina all’Oly hotel in zona San Pietro a Roma ma i ladri vengono messi in fuga dagli organizzatori di Miss Universo. È accaduto alle 4 della scorsa notte in via santuario Regina degli Apostoli dove sei persone si sono introdotte nel parcheggio dell’albergo probabilmente per sorprendere il custode e mettere mano al roller cash interno alla struttura. Per loro sfortuna, però, nell’albergo alloggiava l’organizzazione della manifestazione Miss Universo il cui personale, nonostante l’ora, era impegnato nei preparativi delle prove. Quando il custode si è accorto della loro presenza, i sei si sono trovati davanti un numero inaspettato di persone e non hanno potuto far altro che scappare prima dell’arrivo dei carabinieri.(Rer)