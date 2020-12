Milano: Sala, in città ci sono più poveri, per due anni pensare a chi è in difficoltà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Io credo ci sarà una prima fase di uno o due anni in cui bisognerà pensare soprattutto al sostegno di chi è in difficoltà. Anche nella ricca Milano ci sono più poveri. Nel frattempo bisogna costruire il rilancio e penso, in particolare, alle questioni ambientali, alla trasformazione digitale, alla vita dei quartieri". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, intervistato dalla TGR Lombardia rispondendo alla dfomansa su quale sarà lòa ripartenza dopo la pandemia.(Rem)