Covid: Zoffili (Lega), su variante inglese dare certezze a connazionali

- "Sono ormai le 20 e ancora nessuna comunicazione ufficiale dal governo Conte sulla nuova ordinanza per riattivare voli e collegamenti in sicurezza con la Gran Bretagna. Ai nostri connazionali abbandonati e trattati dal proprio Paese come appestati servono certezze, non voci e indiscrezioni che stanno creando ancor più confusione". Così il deputato della Lega, Eugenio Zoffili, presidente della commissione bicamerale Schengen, Europol e Immigrazione e capogruppo del partito in commissione Esteri, è intervenuto sulla vicenda che vede i nostri connazionali bloccati in Gran Bretagna a causa dello stop dei collegamenti imposto dal governo italiano. (Com)