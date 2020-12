Roma: Campidoglio, consegnata cittadinanza onoraria a Christoph Luitpold Frommel

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il professor Christoph Luitpold Frommel, a cui è stata conferita la cittadinanza onoraria di Roma nei mesi scorsi, ha ricevuto la pergamena e la Lupa capitolina. Roma Capitale "ha consegnato ufficialmente la cittadinanza onoraria al professor Frommel per essersi distinto nell'aver dedicato gran parte dell'attività di studio e di ricerca alla città di Roma e alla cultura italiana, in particolare per aver promosso con passione gli studi sull'architettura e la bellezza in tutto il mondo, seguendo nuove strade negli studi specialistici nella storia dell'arte e dell'architettura". Lo si legge in una nota del Campidoglio. Il professore è stato storico Direttore della Biblioteca Hertziana a Roma dal 1980 al 2001, autore di importanti saggi e curatore di diverse mostre, membro dell'Accademia di San Luca dal 1985. Ha inoltre promosso con passione gli studi sull'architettura di Roma diffondendone conoscenza e bellezza in tutto il mondo. Nell'arco di sei decenni ha promosso e coordinato ricerche collettive che hanno permesso di mettere a fuoco e riconsiderare artisti e architetti che hanno segnato i passi fondamentali della storia dell'arte, quali Bramante, Antonio da sangallo il Giovane, Raffaello, Peruzzi, Giulio Romano Michelangelo e Borromini. "E' il riconoscimento più significativo e simbolico che la città di Roma ha voluto dare al professor Frommel che ha contribuito grazie ai suoi studi e alla sua ricerca al valore e al prestigio della cultura in quanto elemento funzionale al perseguimento della integrazione e coesione sociale", dichiara nella nota la Sindaca di Roma Virginia Raggi. (Com)