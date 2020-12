Campidoglio: pausa natalizia per Assemblea capitolina, dal 28 dicembre maratona su bilancio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Breve pausa natalizia per l'Assemblea capitolina che, dopo la seduta odierna, riprenderà i lavori lunedì 28 dicembre. Le prossime sedute, a seguito della conferenza dei capigruppo, sono convocate dalle 13 alle 20 per i giorni del 28, 29 e 30 dicembre: all'ordine dei lavori le delibere inerenti i debiti fuori bilancio dell'anno 2020, la delibera sul consolidato di bilancio e quella sulla razionalizzazione delle partecipate, una delibera sul regolamento per l'istituzione di un canone per l'occupazione del suolo pubblico, e la delibera su campo Testaccio. (Rer)