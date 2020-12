Nicaragua: segreteria generale Osa, profonda preoccupazione per legge contro "ingerenza esterna"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La segreteria generale dell'Organizzazione degli Stati americani (Osa) ha manifestato "profonda preoccupazione" per la legge con cui il Nicaragua intende respingere "l'ingerenza straniera" negli affari interni e che gli oppositori denunciano come strumento di esclusione dalle elezioni di novembre del 2021. L'iniziativa approvata lunedì dalla Assemblea legislativa "cerca di restringere i diritti politici con l'obiettivo di limitare la concorrenza elettorale, in un chiaro attentato alla Carta democratica interamericana", si legge nella nota della segreteria Osa. L'intenzione di concorrere ad elezioni "impedendo la partecipazione di coloro che legittimamente si collocano in opposizione al governo, è un attentato ai diritti fondamentali consacrati negli strumenti internazionali dei diritti umani". (segue) (Nys)