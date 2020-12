Nicaragua: segreteria generale Osa, profonda preoccupazione per legge contro "ingerenza esterna" (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I tre ambiti in cui l'Ue si aspetta progressi tangibili sono: la piena attuazione degli accordi del 27 e 29 marzo 2019 tra il governo e l'opposizione civica; la piena collaborazione e il ritorno degli organismi internazionali per i diritti umani in Nicaragua, tra cui l'Ufficio dell'Alto Commissario per i diritti umani (Ohchr) e la Commissione interamericana sui diritti umani (Iachr); un accordo sulle riforme elettorali e istituzionali tra il governo e l'opposizione volte a garantire elezioni eque e trasparenti. L'Ue, ha ribadito Borrell, sostiene un dialogo urgente e inclusivo sulle riforme elettorali con l'opposizione nicaraguense quale passo essenziale per ripristinare la fiducia. Le raccomandazioni della missione di osservazione elettorale dell'Ue del 2011 sono ancora valide. L'Ue continua a essere pronta a impegnarsi e collaborare in modo costruttivo con il governo del Nicaragua per una via d'uscita pacifica e democratica dalla crisi. (Nys)