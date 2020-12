Roma 2021: Pacetti (M5s), programma Calenda ha un solo punto, attaccare Raggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La campagna elettorale di Carlo Calenda sembra basarsi su un programma piuttosto striminzito: attaccare Virginia Raggi raccontando bugie". Lo scrive in un post su Facebook il capogruppo del M5s in Campidoglio Giuliano Pacetti. "Idee? Nessuna - aggiunge -. Del resto cosa possiamo aspettarci da chi quando era ministro ha promesso fantamiliardi al tavolo per Roma? Quei soldi ovviamente non sono mai arrivati. Carlo Calenda quando poteva fare qualcosa per la Capitale d’Italia si è limitato a prendere in giro i cittadini romani con promesse fasulle e la sua inerzia ha portato ai licenziamenti di Almaviva Contact e al trasferimento di Sky a Milano. Puoi provare a denigrare la nostra amministrazione quanto vuoi. Puoi anche presentarti con un programma sensazionale, uno di quelli mai visti, ma i cittadini ti hanno già pesato. Nel vocabolario potrebbero aggiungete la voce Carlo Calenda. Un neologismo - conclude - per indicare un candidato che ha già perso in partenza. Le bugie hanno le gambe corte, i romani la memoria lunga". (Rer)