Milano 2021: Sala, priorità prolungare Tpl fuori Milano e teleriscaldamento a 150mila famiglie in più

- Prolungare il tpl fuori Milano e allargare la platea delle famiglie che potranno usufruire del teleriscaldamento. Sono queste due priorità che il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha indicato per la sua campagna elettorale durante un'intervista alla TGR Lombardia. "Il primo importante progetto per Milano è il “prolungamento delle metropolitane e, in generale, del trasporto pubblico, magari anche di superficie verso fuori Milano: a Settimo Milanese, piuttosto che a Vimercate e la M4 a Segrate”, ha spiegato Sala, rimarcando però che “c'è un'altra questione importante che è legata ai sistemi di energia e quindi creare un grande collegamento tra la centrale di Cassano e la città per portare il teleriscaldamento ad altre 150mila famiglie milanesi”. (Rem)