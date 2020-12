© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della commissione Bilancio della Camera ed esponente del Partito democratico, Fabio Melilli, ha chiesto oggi in aula alla Camera "di rinviare il testo della Legge di Bilancio in commissione per un breve riesame del testo per modificare o sopprimere disposizioni che presentano profili problematici da un punto di vista finanziario". (Rin)