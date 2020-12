© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non è come sta facendo in questo momento la destra, citare il tema della sicurezza: il problema è dare soluzioni. Non c'è la bacchetta magica, bisogna andare avanti con più persone sul territorio, più telecamere e più controllo". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, intervistato dalla TGR Lombardia, rispondendo a una domanda sul tema della sicurezza in città.(Rem)